Mariana Ochoa responde a reclamo

Ante la controversia generada por el reclamo de Érika Zaba, Mariana Ochoa no evitó ser cuestionada al respecto y negó haber mencionado directamente a la artista.

Entre risas, la cantante de OV7 dijo estar dispuesta a reunirse para aclarar cualquier tipo de conflicto entre ellas como siempre se ha hecho.

“Yo nunca dije nombres. Si ella se está poniendo el saco, pues adelante, pero sí tenemos un café pendiente. Yo nunca dije nombres. Que me diga de qué se puso el saco porque no sé de qué fue, ya platicaremos”, dijo Mariana Ochoa entre risas, en entrevista para Al punto noticias, en Youtube.

¿Qué fue lo que pasó?

En un encuentro con los medios, Érika Zaba se dijo molesta por las declaraciones de Mariana Ochoa en las que revela información de su vida privada.

La cantante calificó como “imprudente” a la también actriz y aunque se puso en contacto con ella para intentar aclarar la situación, indicó que aún deben encontrarse para aclarar las cosas.

Por su parte, Mariana Ochoa dijo que no tiene pleito con ninguno de sus compañeros y que ahora debe estar pensando en su carrera como solista y no enfocarse en problemas ajenos. “Hay que vivir la vida y dejar vivir a los demás”, comentó.