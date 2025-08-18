¿Mariana recibe trato preferencial?

La casa de los famosos México continúa generando polémica. Entre las noticias más comentadas están las sospechas de los fans sobre un posible trato preferencial a la concursante Mariana Botas.

Se han exhibido supuestas pruebas en redes sociales, lo que ha llevado a que crezca la creencia de que ella podría estar recibiendo un trato preferencial por parte de la producción. Sin embargo, no se especifican los detalles de esas pruebas o de qué manera la producción estaría favoreciéndola.

Además, se ha reportado que Drake Bell ha amenazado con demandar al programa después de que Botas hiciera declaraciones sobre un beso entre ellos en el pasado.

La reacción de Bell a los comentarios de Botas ha sido contradictoria y ha generado mucha discusión. Por un lado, según lo que reportó la presentadora Galilea Montijo, el equipo de Bell se habría puesto en contacto con la producción de La casa de los famosos México para amenazar con una demanda si no se eliminaban los clips de la actriz hablando sobre el supuesto beso. Esto sugiere que Drake Bell reaccionó muy enojado con la situación.