Aunque su nombre suena para ser la nueva protagonista de Aventurera, Mariana Seoane asegura que hasta ahora no ha recibido la llamada de Juan Osorio, productor de la puesta, por lo que ni siquiera se lo plantea, pese a considerar que tiene todo para interpretar a Elena Tejero.

“Todavía no me habla nadie. ¿Para qué pensamos en algo si no me ha buscado Juan? Gracias a Dios, me veo muy bien a mis 48 años, pero creo que debería ser interpretado por alguien más joven, aunque me muevo muy bien, tengo las tablas, el nombre, la trayectoria, canto, bailo, actúo… Sí, podría hacerlo”, señaló.

Sin embargo, Mariana reconoce que para cualquiera que sea llamada, el reto es mayúsculo, ya que hasta ahora la obra no ha levantado para nada. “También es un toro grande, entrar a un proyecto que no le ha ido bien, tampoco es como levantar un muerto, pero cómo le haces”, comento.

La actriz recordó que cuando aún vivía Carmen Salinas le hicieron la propuesta de hacer Aventurera, pero no pudo por distintos compromisos.

Además, pidió que se le dé la oportunidad a Irina de demostrar que puede hacer el personaje de Elena. “Yo creo que Irina se va a quedar, hay que apostarle”, dijo.