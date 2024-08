Mariana Seoane, actriz y cantante, ha experimentado un aumento en sus seguidores después de afirmar que es una “borracha feliz”. Durante la promoción de su nueva película, El candidato honesto, en la que actúa junto a Adrián Uribe, Seoane se mostró sorprendida por el revuelo causado por su comentario.

La famosa hizo una breve visita a Guadalajara para la premier de la cinta, que se estrenará el próximo 8 de agosto en cines de México. En este evento, Seoane aprovechó para acercarse a sus seguidores y celebrar su regreso al cine con el personaje de Bella en esta comedia.

Seoane explicó que aunque se describe como “borracha”, no tiene problemas con el alcohol, afirmó que disfruta de bebidas como el vino y el tequila, pero que esto no la convierte en alcohólica. “Claro que soy borracha, pero yo sí lo digo, por eso qué increíble que desde que dije que soy borracha tengo más seguidores. Soy una persona alegre, sí me gusta tomar y dije que soy felizmente borracha y buena muchacha, pero no alcohólica, pero chicos si toman alcohol no manejen. ¡Consciencia!”, declaró.

Con 31 años de carrera artística, Seoane se considera una mujer honesta que disfruta la vida. Además, mostró su preocupación por el medio ambiente, especialmente por la escasez de agua en la Ciudad de México. “Estoy preocupada por la escasez del agua, sobre todo en la Ciudad de México, por eso tengo cubetas en casa para reutilizar el agua, entre otras actividades”, dijo.

La película El candidato honesto marca un importante regreso al cine para Mariana Seoane, quien ha estado activa en la industria del entretenimiento durante más de tres décadas. Su papel en la comedia promete atraer a una amplia audiencia cuando se estrene en agosto.