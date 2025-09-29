Mariana Treviño regresa a Mentiras

Tuvieron que pasar 13 años para que la actriz Mariana Treviño volviera al escenario de Mentiras, el musical, donde se reencontró con el personaje de la secretaria Lupita, logrando que los fans de la obra la recibieran con la misma euforia de los primeros días de esta puesta en escena.

Desde la obertura del musical, cuando las cuatro protagonistas de esta historia, Lupita (Mariana Treviño) Dulce (Paola Gómez), Daniela (Lorena Vignau) y Yuri (María Elisa Gallegos), hacen su primera aparición con el tema “Castillos”, la euforia por verla nuevamente en este musical, se dejó sentir con los gritos que los fans emitieron cuando comenzó a cantar su parte.

Emocionada

A lo largo de toda la función Mariana demostró la emoción que sentía por la respuesta del público, quienes en un momento de la obra comenzaron a gritar su nombre y la actriz tuvo que hacer un gran esfuerzo para no salirse del personaje y seguir con la obra.

Sin opacar y dándole su espacio y momento para brillar a sus compañeras, incluidos Mary Francis Reyes quien dio vida a Manuela y a Enrique Montaño que interpretó a Emmanuel, Mariana disfrutó y se divirtió jugando a ser nuevamente Lupita, esa secretaria irreverente y estrafalaria, quien al igual que las otras tres protagonistas, comparten el amor de un hombre sin saberlo, pero que en el momento que él muere descubren su realidad, desatando hilarantes situaciones.

Al final de la función, después del medley que el elenco hace de canciones ochenteras, Mariana decidió rendirle un homenaje al primer elenco de Mentiras, que en 2009 se aventuró con esta historia original, Natalia Sosa, Mónica Huarte y Pía Aun; y que a través de ellas se daba a conocer a un nuevo talento de la dramaturgia teatral, José Manuel López Velarde; pero sobre todo para terminar con las especulaciones de que ella tenía un conflicto sin resolver con Natalia.

Agradecimiento

“Yo quiero agradecerle al primer cast de esta obra, con toda mi alma agradecerles tantas cosas, quiero agradecerle a Mónica Huarte, a Natalia Sosa, a Pía Aun, y a todas las que estuvimos en ese momento, pusimos ahí las piedras como podíamos, fue muy arduo pero gracias porque dejaron también su esencia ahí, y el ‘mentiverso’ también es en la vida, porque seguimos dialogando con todas esas esencias que pasaron por todos estos personajes arquetípicos, que siguen nutriendo este fuego”, expresó Mariana Treviño.