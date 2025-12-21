Marianne quiso apuñalar a otros

José Said, expareja de Marianne Gonzaga, asegura que la influencer también intentó apuñalarlo, en un episodio que, dijo, guarda similitudes con el ataque que cometió la influencer contra Valentina Gilabert.

En entrevista con Ventaneando, Said afirmó que durante su relación vivió violencia psicológica y física, manipulaciones, golpes y amenazas con armas blancas. Dijo que el miedo no era solo por él, sino por su hija Emma, fruto de esa relación.

“Yo pasé por violencia psicológica, violencia física, golpes, amenazas con cuchillos e intento de apuñalamiento hacia mí. Tenía miedo, no sabía si era capaz de hacerle algo a Emma con tal de afectarme”, declaró.

Juan Manuel Becerril, el abuelo de Emma y representante legal de José Said, señaló episodios de ira extrema y destrozos materiales. Además, Said, padre de la menor, aseguró que recibió mensajes de texto donde Gonzaga confesaba sentirse rebasada por la maternidad y que, en momentos de crisis, ejerció violencia contra la niña. “Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma… la usaba como moneda de cambio”, contó previamente a Nacho Lozano.

La familia aclaró que no buscan alejar definitivamente a la menor de su madre, pero consideran que no está emocionalmente apta para cuidarla sin tratamiento especializado. El caso continúa en manos de las autoridades.