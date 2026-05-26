Maribel cambia de opinión

La actriz Maribel Guardia ha hecho una reconsideración sobre los bienes que heredará a su nieto José Julián pues, a pesar de que, en el pasado, afirmó que, al morir, todo su patrimonio pasaría a ser del menor, ahora le legará solo una parte de sus activos.

Luego de que se diera a conocer que Addis Tuñón fue designada por un juez como la nueva tutora testamentaria de José Julián Figueroa, el programa Venga la alegría habló con la abuela del menor, quien indicó que ha decidido hacer modificaciones en su testamento. “Tomaré algunas previsiones, ya no pienso dejarle todos mis bienes, pero sí una buena parte; había una parte que, consideraba yo dejarlo, pero ahora ya no”, declaró.

En el matutino sugirieron que la actriz habría tomado esa determinación, a raíz de la última actualización del proceso legal que enfrenta contra su nuera, Imelda Garza Tuñón, especialmente, ahora que Addis Tuñón tomó su lugar como tutora del menor y será quien se encargue de supervisar los intereses testamentarios del niño.

Por partes

Guardia dijo que, en la actualidad, ya hay algunos de sus bienes a nombre de su nieto y, estos, le serán entregados hasta que cumpla 30 años. Pese a su forma conciliadora de ser, en esta ocasión, la también cantante mostró molestia por las primeras declaraciones de Tuñón como tutriz de José Julián, ya que indicó que, buscaría remover a Marco Chacón, esposo de Maribel, como albacea de la herencia de Julián Figueroa, la cual será destinada al pequeño, así como una rendición de cuentas a través de la que el abogado demuestre como llevó el manejo de los fondos que se le asignaron en su momento. “Esta señora, está tan feliz, parece la primera dama de la República, ‘mi primera moción es que destituyan a Marco’”, dijo, fingiendo ser Tuñón.

Aclaró que ni ella ni su esposo tienen interés en seguir con el título de albacea y que, en realidad, le extraña que sea la presentadora de TV quien sea la tutriz de su nieto, ya que, durante todos los años que José Julián vivió en su casa, Addis nunca lo visitó ni lo trató, al menos no en su presencia. “Presentaron la moción desde octubre y, en noviembre, contestamos al juez que nosotros no teníamos ningún interés; esta persona no va a defender al niño, va a defender a la mamá, yo nunca la vi por mi casa, en los ocho años que el niño vivió conmigo, nunca fue a verlo”, señala.

También dijo que, a estas alturas, se ha resignado y aprendido a soltar y comprender que, al menos, por ahora, no podrá convivir con el hijo de Julián. “Yo lo dejo en manos de Dios, que Dios acompañe a mi niño, hay momentos de uno, en la vida, que tienes que aprender a soltar, porque si no, te vuelves loco, me ha tocado a soltar desde lo de mi hijo, que ha sido el trago más amargo de mi vida, con el ala rota, con el corazón partido en dos, lo del niño me duele muchísimo, pero mi corazón ya sabe de dolores”, ahondó.