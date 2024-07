A poco más de un año de la muerte de Julián Figueroa, su viuda Imelda Tuñón ha decidido retomar su carrera dentro del medio del espectáculo. Ahora es parte del segmento de La Academia en Venga La alegría y debutará en una obra de teatro. Sin embargo, es su vida personal la que está dando de qué hablar. En sus redes suele compartir historias, en donde se le puede ver enfiestada; la última fue con el actor José Ángel Bichir.

“Que Dios me la acompañe, ojalá que sea un buen muchacho, porque el que le toque a ella le va a tocar a mi nieto. No me atrevo a preguntar porque sería muy metiche, pero pues ya vi las fotos besuquéandose en la boca y todo”, dijo Maribel Guardia.