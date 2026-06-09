Maribel Fernández explora el drama

La puesta teatral Crisis para principiantes le ha dado a la actriz Maribel Fernández la oportunidad de encontrarse con algo que llevaba mucho tiempo esperando: un personaje capaz de tocar emociones más complejas, de esas que no buscan únicamente la carcajada, sino también la reflexión.

“Deseaba hace mucho que me tocara un personaje que tuviera, aunque fuera un momentito de los que tiene este en ‘Crisis para principiantes’, y afortunadamente me lo dieron. No estoy de chistocita. Digo cosas y la gente se ríe, pero esencialmente voy de una madre que está en una situación con su hijo a quien está ayudando”, cuenta la actriz en entrevista.

Trama

La obra sigue a Héctor, un hombre que atraviesa una etapa de incertidumbre personal y profesional mientras cuestiona las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. En medio de esa búsqueda aparecen personajes que, entre situaciones absurdas y momentos de humor incómodo, lo obligan a enfrentarse a sus propias crisis.

Para la actriz que a través de su personaje “La Pelangocha” se ha hecho de un lugar en la comedia, tanto en televisión como en cine en producciones como Mi secretaria, La hora pico o El hospital de la risa, formar parte de esta historia significó reencontrarse con un género que pocas veces ha podido disfrutar en poco más de 50 años de trayectoria artística: el drama.

Se identifica con la trama

Ser madre le permitió además conectar de manera más personal con la historia, al grado de encontrar puntos en los que actriz y mujer fuera del escenario prácticamente se confunden. “La parte de la madre que no quiere que el hijo se separe de ella me conmueve muchísimo y se filtra mucho en mí, porque yo soy madre. De repente dices ‘bueno, tienes que tomar tu camino, ¿verdad?’. A lo largo de la vida aprendes a acompañar, a aconsejar, pero imponer es diferente”, comparte.

La obra combina momentos de humor con cuadros que llevan a la reflexión sobre crecimiento personal y la identidad, representada a través de un personaje drag. “No entiendo bien eso de que si es ‘drag’, que si es ‘queer’, que si ‘gay’, que si es sisgénero. Lo único que sé es que a mí desde chica me enseñaron a respetar a los demás”, dijo.

Crisis para principiantes se presenta en el teatro Rafael Solana, los viernes, hasta el 26 de junio. Actúan David Ortega y Luz Edith Rojas.