Un video que comenzó a circular en la red social Tiktok, en el que se anunciaba el supuesto fallecimiento de la actriz y cantante Maribel Guardia, generó un tremendo susto entre sus seguidores y familiares cercanos.

En el clip, se ve al comunicador Benjamín Zamora difundiendo la supuesta muerte. Sin embargo, el propio periodista aclaró en redes sociales que su imagen fue utilizada sin su consentimiento para propagar información falsa a través de una cuenta llamada @teammalditos1, conocida por difundir irresponsablemente rumores sobre la muerte de diversas personalidades. Actualmente, el video ya no está disponible en la plataforma.

Ahora, fue la propia Maribel quien rompió el silencio en redes sociales para tranquilizar a sus fans y desmentir las especulaciones sobre su estado de salud, asegurando que se encuentra en perfectas condiciones.

A través de Instagram, la famosa expresó su preocupación, revelando que había recibido numerosas llamadas de personas que querían confirmar cómo se encontraba. “Me ha llamado mucha gente diciéndome ‘¿no estás muerta?’. No estaba muerta, andaba de parranda. Me han llamado amigas llorando, a mi marido le han dado el pésame”, comentó.

Guardia criticó a los responsables de difundir la información falsa, sugiriendo que son personas que no tienen nada mejor que hacer y no se dan cuenta del dolor que pueden causar a los demás. “A mí no, pero a mi familia, a las personas que me quieren”, añadió.

La artista explicó que se encuentra trabajando en una serie junto a Lucía Méndez y Marjorie de Sousa, dejando claro que no tiene problemas de salud. Además, mencionó que ha reducido su participación en obras de teatro como Lagunilla, mi barrio para priorizar su trabajo en televisión y pasar los fines de semana con su nieto José Julián.