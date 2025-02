La productora Rosy Ocampo habló sobre los rumores que circulan en varios medios y que aseguran que Maribel Guardia habría tomado la decisión de renunciar al papel que ya tenía en su nueva telenovela. Durante un encuentro con la prensa, la productora de Papás por conveniencia explicó que sí tuvo un acercamiento con la costarricense y, aunque ésta ya había aceptado participar, debido a la situación legal que enfrenta, terminó por declinar la invitación. “Platicamos porque estábamos desarrollando la historia y explorando nuevos actores. (Maribel) Estaba feliz con el personaje, le había encantado; pero una semana después, me llamó, me explicó la situación y yo como madre, como abuela y como mujer la entiendo”, dijo.

Ocampo, negó que Maribel hubiera dejado el proyecto botado, pues ni siquiera llegaron a firmar contrato. “No había contrato. Me dijo ‘me estás invitando, no voy a poder’. Se le hizo la invitación, tuvimos una reunión, se le habló del personaje y días después me dijo que no era el momento, pero no es una renuncia”, expreso. Aunque lamenta profundamente el que no se haya concretado, expresó su apoyo a la actriz. “Cuando suceden este tipo de cosas, yo siempre pienso que es por algo. Finalmente, para ella está ahorita (primero) la familia”, comentó.