Maribel Guardia presenta denuncia

Maribel Guardia fue captada en las instalaciones de la Fiscalía Morelos (FGE), acompañada de su abogado. Según reportes, fue a presentar una denuncia penal, aunque hasta el momento no se ha hecho público el delito específico que reclama.

El contexto es claro: la actriz, de 66 años, continúa su incansable batalla judicial para proteger lo que considera el legado de su hijo fallecido, el cantante Julián Figueroa.

No es la primera vez que Maribel pisa tribunales morelenses. Hace apenas unos meses, en octubre de 2025, fue vista durante más de 11 horas en una audiencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos por la impugnación del testamento de su hijo Julián.

Por el momento, ni Maribel Guardia ni su pareja, Marco Chacón, han hecho una declaración al respecto, tampoco se conoce el posicionamiento de las autoridades al respecto, se espera que sea durante las próximas horas cuando se dé a conocer lo que se tiene la actriz entre manos.