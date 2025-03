Maribel Guardia se presenta a audiencia

Maribel Guardia fue captada a su llegada a los juzgados familiares para una audiencia relacionada con la batalla legal que enfrenta con su nuera, Imelda Garza. Antes de comparecer, la actriz reconoció que, a pesar de que no le sorprendió el hecho de que las autoridades acudieran a su hogar para llevarse a su nieto José Julián y entregárselo a su madre, reveló que, para llevar a cabo la diligencia, tiraron la puerta de su propiedad.

Tranquila, Maribel reiteró que, desde que comenzó con el proceso en contra de su nuera, su único objetivo ha sido procurar el bienestar de su nieto, por lo que afirmó que, si las autoridades determinaron que Imelda estaba capacitada para estar con el menor, mientras las investigaciones siguen su curso, ella también estaba conforme con esa decisión. “Siempre dije que mi intención es que ese niño esté con su mamá, porque es el mejor lugar para que un hijo esté; si Imelda está bien, el niño va a estar bien y, eso, a mí me da mucha tranquilidad, lo más importante es la seguridad y bienestar del niño, aquí lo importante no somos ni Imelda ni yo, sino el niño”, declaró.

La actriz afirmó que no fue una sorpresa para ella que las autoridades se presentaran en su casa para llevarse a José Julián y entregarlo a su madre, pero rememoró que los hechos se dieron de una forma un tanto intempestiva, a tal grado que el menor se exaltó y guardó la calma hasta que su esposo, Marco Chacón, le explicó que nada malo pasaría. “Llegaron, no dieron explicación. La verdad rompieron la puerta, se metieron, pero bueno... Marco habló con el niño, le dijo ‘ya no te preocupes, esta gente es buena, te van a llevar con tu mamá’, y él se fue tranquilo”, detalló.

Chacón, que además de ser su pareja funge como su representante legal, aclaró que la audiencia es para presentar pruebas y que, en la actualidad, no existe una orden de restricción en contra de ella, como se ha dicho desde este fin de semana, cuando José Julián volvió a reunirse con su madre. “Es una audiencia de entrega de pruebas, eso es todo (y) no hay ninguna restricción para ver al niño, para ninguna de las dos partes, eso no se ha determinado ni es el momento procesal para hacerlo”, precisó Chacón.

Maribel Guardia fue determinante al aclarar que, pese a los conflictos que han antecedido en las últimas semanas, seguirá proveyendo de apoyo económico tanto a Imelda como a su nieto: “El deseo que tengo con el niño es, esté o no esté conmigo, es seguir manteniéndolo, seguir protegiéndolo, seguir dándole todo lo que le he dado, desde que es un niño, y seguir dándole dinero a Imelda por mes”.