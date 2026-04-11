Marichelo confirma separación

Marichelo intentó contener el llanto cuando la cuestionaron sobre su separación de su esposo Jorge D’Alessio, estuvieron juntos por casi 15 años como esposos antes de confirmar su separación en este mes de abril.

Visiblemente afectada, la actriz confesó que está segura de que nadie querría vivir lo que ella ahora está viviendo. “No está siendo un momento fácil, es un momento muy complicado, no creo que nadie quiera vivirlo, no creo ser la única mujer que está pasando por algo así”, externó.

Además, dijo que su sueño siempre fue ser madre, por lo que enfocará toda su energía a estar con sus hijos, darles la atención que necesitan y aunque reiteró que es doloroso lo que está pasando, sabe que no es ni la primera ni la última que pasa por algo semejante.

“Soñé toda la vida con ser mamá, y eso soy, lo que me toca es ver por mis hijos, entregarle todo el amor a mis hijos, toda mi atención; no soy la primera ni la última, lo único que queda es echarle para adelante”, admitió.

Unidad

Cuando fue cuestionada sobre si esta separación con Jorge es definitiva, Marichelo pidió discreción porque sus hijos se encontraban cerca, y agregó que la familia la está apoyando con mucho amor y unión. “Contención, amor, apoyo de toda la familia, estamos muy unidos y eso es hermoso”, expresó.

Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se casaron el 21 de mayo de 2011 en Cuernavaca, tras haber sido amigos por más de 15 años antes de iniciar su noviazgo. Durante su unión conformaron una familia con sus hijos Santiago y Patricio, además de Ana Paula, hija de un matrimonio anterior de Marichelo.

El hijo de Lupita D’Alessio también confirmó que atraviesa un momento de dificultad con Marichelo, y puntualizó que serían discretos con el tema por la salud mental de sus hijos, porque quienes seguirán siendo familia.