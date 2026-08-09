Marichelo Puente lloró tras separación

Los errores le salieron caros a Jorge D’Alessio, Marichelo Puente habló de las constantes traiciones de su ahora exesposo, con quien estuvo casada durante 15 años y con quien tiene dos hijos.

La actriz y conductora fue determinante al decidir que ya no quería estar con Jorge desde finales de febrero, hace dos meses firmaron el divorcio, y aunque sí la pasó mal en su momento, ahora se encuentra feliz y tranquila, según contó a la revista Caras.

Aseguró que la decisión de separarse llegó después de una serie de situaciones que no estuvo dispuesta a perdonar, pues consideró que cuando la confianza dentro de una relación se pierde, es complicado continuar como pareja.

“Se tomó esta decisión porque él cometió errores que yo no estuve ni estoy dispuesta a perdonar. Errores que, cuando la confianza se rompe, pues ya no hay más”, explicó.

Sospechas

Marichelo contó que antes de conocer la verdad comenzó a percibir una desconexión en su relación con el músico, hasta que decidió preguntarle directamente y él terminó confesándole lo ocurrido.

“Un poco se iba sintiendo. Ya sabes, sientes una desconexión. Después él me lo confesó cuando se lo pregunté”, señaló.

La hermana de Anahí destacó que, aunque la separación fue dolorosa, ambos han logrado mantener una buena relación debido a sus hijos y al cariño que se tienen después de tantos años juntos. “Somos amigos desde hace mucho tiempo, y eso hace difícil que puedas engañar a la otra parte, pero bueno, él y yo nos llevaremos bien toda la vida porque es el papá de mis hijos”, afirmó.

Ante la pregunta sobre qué fue lo que más le dolió de la ruptura, Marichelo Puente reconoció que lo más complicado fue sentirse traicionada por una persona que ha formado parte de toda su vida.

“Lo que fue más duro, qué fuerte, pero es la verdad; fue la traición, la mentira viniendo de alguien que lleva toda la vida en tu vida”, expresó.

La conductora también aclaró que la separación no fue consecuencia de un solo episodio, sino de una serie de situaciones que fueron desgastando la relación. “No fue algo específico, fue mucho. Y eso es algo que se va sintiendo y es inevitable darte cuenta cuando ya no hay esa condición de pareja como era antes, ya no se siente igual, te das cuenta, lo vibras y lo percibes”, explicó.

“Quién les dijo que estuve perfecta de un día para otro, quién les dijo que no lloré, quién les dijo no me dolió… no fue fácil, fue un matrimonio de 15 años, de 16 juntos y muchísimos más de amigos”, dijo.

Sin olvidar la historia

Aunque confirmó que su matrimonio terminó, dejó claro que Jorge D’Alessio seguirá siendo una persona importante en su vida. “Yo no quiero acabar con él, porque tenemos hijos es común, porque hay una sociedad para siempre y muchísimo cariño y él va a contar conmigo toda la vida”, aseguró.

Finalmente, Marichelo explicó que decidió hablar de su separación después de guardar silencio durante un tiempo, principalmente por respeto a su familia. “Yo decidí guardar silencio por respeto a mí, por respeto a él y por respeto a mis hijos, pero también siento que es importante ya hablar y decir mi parte y mi versión”, concluyó.