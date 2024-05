Marie Claire Harp, quien es compañera de trabajo de Luis “Chito” Villegas en el canal de Bandamax, dio su opinión acerca de la acusación que enfrenta el conductor por, presuntamente, haber abusado de la actriz María José Suárez.

La rubia dijo desconocer todos los detalles sobre el caso y detalló que incluso no ha tocado el tema con el polémico presentador. “La verdad no estoy muy empapada del tema, sería muy irresponsable de mi parte emitir un criterio donde no tengo información exacta. ‘Chito’ es mi compañero de trabajo, trabajo con él diario y ni siquiera hemos tenido esa conversación”, aceptó.

Sin embargo, apuntó que espera que se haga justicia, sin importar que el resultado afecte a su colega. “Lo que sí puedo decirte, grosso modo, es que si se están haciendo las cosas de la forma correcta con las autoridades, el brazo de la justicia le llega a la persona que le tiene que llegar”, declaró.

Marie Claire destacó la importancia de que las mujeres sigan alzando la voz como en su momento ella lo hizo al denunciar a su expareja, Efraín Estrada, por presunta agresión sexual y acoso. “Siempre he apoyado a la mujer que ha alzado la voz. Yo en su momento necesité alzarla y fui escuchada, creo que como mujeres debemos apoyarnos”, destacó.