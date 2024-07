Marie Claire rechaza relación con Piqué

La conductora venezolana de Bandamax Marie Claire Harp rechazó completamente haber entablado cualquier tipo de relación —hasta de amistad— con Gerard Piqué, de quien se dicen que quedó prendado de la descomunal belleza de la modelo.

En fechas recientes el exfutbolista español y expareja de Shakira visitó los foros de Televisa, donde acudió para presentar la Kings League. Fue en aquella ocasión cuando Gerard habría quedado embelesado con los encantos de la rubia.

Tras las especulaciones si Piqué “le echó los perros” o la abordó para tener algo, la propia conductora aclaró a la prensa que no le interesa el español y explicó sus motivos.

“Él está con Clara Chía muy feliz, yo estoy muy feliz. Yo soy ‘team’ Shakira cien por ciento. Creo que, si llegara a pasar, no quiero que me salpique. Como fanática de Shakira, no le haría eso nunca a mi Shaki”, expresó Marie Claire.

Además, puntualizó que en ningún momento ha tenido contacto directo con la celebridad deportiva. “No sé, me enteré por algunas amistades, pero cero que ver. Yo no lo he visto en persona”, indicó.