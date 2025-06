Mariel Molino, una marine latina

De origen mexicano, pero nacida en San Diego, California, Mariel Molino al fin ha comenzado a ver los frutos de su trabajo: una carrera que comenzó en 2009 con pequeñas apariciones como extra y que ahora la lleva, por segunda ocasión, a un rol protagónico en una serie, esta vez en NCIS: Origins.

Esto, considera, es un pequeño logro para todos los artistas latinos radicados en Estados Unidos. “Me siento muy orgullosa de ser una de las pocas protagonistas femeninas en la televisión americana que sean latinas, pero seguimos siendo ‘la minoría’ y lo digo entre comillas porque ya hay muchos latinos en la industria, pero aún no somos lo suficientemente representados, creo que todavía hay mucho trabajo por delante”, expresó en entrevista Mariel, quien llega a la pantalla de AXN con esta serie.

Esta historia se ubica en 1991; el agente Gibbs (Austin Stowell) comienza su carrera como agente especial recién nombrado en la joven oficina de NCIS en Camp Pendleton, donde se forja un lugar en un equipo valiente y heterogéneo liderado por la leyenda de NCIS, Mike Franks (Kyle Schmid), donde se encuentra también la agente especial Cecilia “Lala” Domínguez (Mariel Molino).

Para Mariel, parte del desafío de darle vida a “Lala” Domínguez implicó seguir un régimen de preparación física como lo haría un marine de Estados Unidos, con el rigor y la disciplina que esto requiere, pero que era necesario para entender el personaje. “Es una mujer que en la década de los 80 decide ser ‘marine’ y eso para mí dice mucho de quién es, tiene la disciplina y la lealtad, creo que sí tiene una mentalidad de soldado así como Gibbs, por eso yo creo se entienden muy bien y no a la vez; aunque tiene todas estas cualidades, para mí lo más importante de Lala es la compasión, la empatía que tiene y que no pierde la feminidad, no quería convertirme en un personaje masculino en el cuerpo de una mujer, porque creo que eso es lo que lo hace interesante”, señala.

Para Mariel, darle vida a Lala en una historia que se ubica en los 90, le permitirá mostrar lo que se ha avanzado, en cuanto al trato y la oportunidad de acceder a profesiones antes destinadas a los hombres, para el género femenino, pero también el camino que queda por recorrer para lograr la equidad. “Algo que he aprendido de Lala es que siempre la están cuestionando, incluso los miembros de su equipo y eso es lo que más me frustra, y a ella también, porque ella demuestra lo capaz que es en cada situación y es la más preparada, aunque es un poco rebelde. En ese sentido yo me siento muy afortunada, porque en el mundo actoral sí he enfrentado retos distintos, pero no como Lala, que en un mundo lleno de hombres debe ser 20 veces mejor que ellos y demostrarlo, para que la tomen en serio”, afirma.

Detalles como la forma en que Lala se viste, ya que debe ser un tanto sobria para que pueda ser invisible y no llamar tanto la atención de sus compañeros hombres, son cosas que aunque hoy la mujer ya está en posibilidad de elegir, siguen siendo motivo de cuestionamiento.