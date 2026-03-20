Marilia, cobijada por la música

En México y varias partes de Latinoamérica, el folclor nacional vuelve a tener un segundo aire; por ello, la cantante española Marilia Monzón decidió incursionar en los sonidos rancheros para su sencillo “Pecados de inocentes”.

Con influencias de la cantante Natalia Lafourcade para ingresar en estos sonidos y fusionarlos con un poco de pop, Marilia cuenta que cantar cobijada con el sonido ranchero “se me dio de una forma muy natural”. “Estoy muy agradecida por presentar este tema en México... estoy viendo la fuerza que está cobrando este movimiento de retomar el folclor en las canciones, no solo de los mexicanos, también en otros países de Latinoamérica”, comentó.

Además, comentó que buscará añadir más sonidos de sus raíces en la música. “Cuidar nuestras tradiciones en un mundo que vive muy rápido”, considera.