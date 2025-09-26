Marilia-Ximena cantan a dúo

La mexicana Ximena Sariñana y la joven española Marilia Monzón demostraron con su canto que no existen distancias para dar un mensaje musical de empoderamiento a las mujeres. “Momento” es el tema que lanzaron en conjunto la exponente del pop alternativo latinoamericano y la luminaria ibérica, considerada una de las voces sensibles de la escena española.

A Marilia se le menciona que a pesar de que existen temas con mensaje social, son pocas las que llegan a alcanzar el estatus de “himno” con el que se identifica el público. “Creo que lo más importante con la música y en especial con “Momento” es que se pueden dar poderosos mensajes. Como siempre, en las redes sociales van a aparecer comentarios de apoyo y otros no tanto, pero yo me quedo con los más preciosos, con los que sabemos que mueven conciencias”.

“Momento”, está incluida como parte de la Canción de la Mujer de +Músicas 2025, una organización independiente que promueve la visibilidad de más cantantes mujeres en festivales y medios de importancia.

Mensaje

“Para mí, no solo fue tener la presión por presentar un tema de esta envergadura, también fue una terapia para mostrar a las jóvenes cantantes que seguimos en la lucha por la equidad en la industria musical”.

Además de este sencillo, Marilia confiesa que no será la única colaboración que mantenga con Sariñana, ya que se viene otra melodía, pero en una faceta más mexicana y latina, además, los otros temas que dará a conocer tendrán esa fusión de los sonidos mexicanos con el folclor de las Islas Canarias, de donde ella es originaria. “Acepto que mi sueño es dar un concierto con mariachi y pronto verán el resultado”, confió la joven española.