Marilyn Manson vuelve al escenario

El Knotfest México está de regreso tras seis años de ausencia, y lo hace con una sorpresa inesperada: Marilyn Manson encabezará el cartel de la edición 2025. El ícono del metal lidera esta nueva entrega del festival, que se llevará a cabo en el estadio Azteca, ahora conocido como estadio Banorte.

Fue el propio cantante quien confirmó su participación a través de su perfil en redes sociales, luego de revelarse los nombres que integrarán el cartel del esperado evento.

¿Cuándo y dónde comprar boletos para el Knotfest?

Mediante su cuenta en X, Manson compartió que la venta de boletos comenzará el 3 de julio a las 11:00 a.m. (hora local). Las entradas estarán disponibles en la plataforma Funticket y también podrán adquirirse en taquillas físicas del Fórum Buenavista.

La cuenta oficial del festival también confirmó la participación de otras bandas como Shinedown, While She Sleeps, Slaughter to Prevail y Falling in Reverse, completando una alineación que ha generado opiniones encontradas.

Cartel genera reacciones divididas

En redes sociales, las opiniones sobre el cartel no se hicieron esperar. Algunos celebraron el regreso de Manson, mientras otros consideraron que el lineup es limitado y contiene agrupaciones que ya han visitado el país recientemente.