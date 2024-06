Marimar Vega lleva su terapia al público

Pertenecer al ambiente artístico equivale a crear una imagen de perfección, pero Marimar Vega prefiere mostrarse tal y como es, un ser humano imperfecto y con muchas emociones.

“Yo siempre he sido así pero no había encontrado la ventana para mostrarme, muy neta, directa, abierta, alguien a quien le gusta platicar y hacer amigos en todos lados, esa es mi personalidad, pero la gente no me conocía”, explicó la actriz.

Las nuevas tecnologías le brindaron ese espacio a Marimar, ya que a través de su podcast El rincón de los errores, desde febrero de 2023 ha podido ser ella misma ante sus seguidores y compartir lo aprendido en sus años de asistir a terapia.

“Me encanta hablar de temas incómodos, creo que hacerlo ayuda un montón, y me gusta escuchar, tener un espacio así es fenomenal. A la mayoría de mis invitados (todos ellos artistas) la vulnerabilidad les da miedo y asusta, pero en mi caso hasta podría hablar de más, no me da pudor porque esto me gusta”, declaró.