Marimba: el corazón musical de Chiapas

La marimba es mucho más que un instrumento musical: es parte de la identidad, las tradiciones y la memoria de Chiapas. Su sonido puede acompañar una fiesta, una celebración familiar, una serenata o simplemente una tarde en el parque, pero detrás de cada melodía existe una historia que se ha transmitido de generación en generación.

Aunque existen instrumentos similares en diferentes regiones del mundo, la marimba chiapaneca adquirió características propias y se convirtió en una expresión fundamental de la cultura del estado. Su presencia es tan importante que incluso Tuxtla Gutiérrez cuenta con el Parque de la Marimba, uno de los espacios más representativos de la ciudad.

¿Qué es una marimba?

La marimba es un instrumento de percusión formado por una serie de tablillas de madera colocadas de manera ordenada, semejantes a las teclas de un piano. Debajo de cada una se encuentran tubos o resonadores que ayudan a amplificar y darle una característica especial al sonido. Para tocarla, los músicos utilizan baquetas con cabezas cubiertas con materiales que permiten producir sonidos claros y agradables al golpear las teclas.

Dependiendo de su tamaño, una marimba puede ser tocada por varios músicos al mismo tiempo. Esto permite crear melodías, armonías y acompañamientos que producen ese sonido tan particular que inmediatamente puede recordarnos a Chiapas.

De África a América

Los instrumentos de láminas de madera con resonadores existen desde hace siglos en distintas regiones de África y, con el paso del tiempo, llegaron a América. En el continente americano estos instrumentos evolucionaron y adquirieron características propias de cada región.

En Chiapas, la marimba se desarrolló hasta convertirse en una de las principales expresiones musicales de la entidad. Con el paso de los años, los artesanos y músicos chiapanecos perfeccionaron su construcción y su manera de interpretarla, convirtiéndola en un instrumento estrechamente relacionado con la cultura local.

¿Cómo produce su sonido?

Cada tablilla de la marimba está afinada para producir una nota determinada. Cuando el músico golpea una de ellas, la vibración se transmite hacia el resonador que se encuentra debajo.

Estos resonadores funcionan de manera similar a una caja de amplificación: ayudan a que el sonido de las tablillas sea más fuerte y tenga mayor riqueza. Por eso, construir una marimba requiere conocimientos de música, carpintería y acústica. La selección de la madera, el tamaño de las tablillas, su grosor y la fabricación de los resonadores influyen directamente en el resultado final.

Un símbolo de Chiapas

Con el paso de las generaciones, la marimba se convirtió en uno de los símbolos culturales más reconocibles de Chiapas. Sus melodías forman parte de fiestas tradicionales, eventos familiares, festivales y presentaciones culturales. Uno de los lugares donde esta tradición puede disfrutarse es el Parque Jardín de la Marimba, en Tuxtla Gutiérrez, donde la música se convierte en punto de encuentro para habitantes y visitantes.

Especialmente durante las tardes y noches, el sonido de las marimbas transforma el espacio en un escenario donde la música, el baile y la convivencia se unen.

Una tradición que continúa

La marimba no pertenece únicamente al pasado. Actualmente existen agrupaciones que continúan interpretándola y jóvenes músicos que aprenden a tocarla para mantener viva esta tradición. Además de las piezas tradicionales, la marimba puede interpretar diferentes géneros y adaptaciones musicales, demostrando que es un instrumento capaz de evolucionar sin perder su esencia.

Su importancia también se encuentra en la fabricación artesanal. En diferentes comunidades de Chiapas existen personas dedicadas a elaborar y reparar estos instrumentos, conservando conocimientos que requieren años de experiencia.

Cada vez que una marimba comienza a sonar, no solamente se escucha una melodía. También se escucha parte de la historia de una región y el trabajo de generaciones de músicos y artesanos. Por eso, preservar la tradición de la marimba significa mantener vivo un elemento de la cultura chiapaneca que continúa reuniendo a las familias, alegrando las celebraciones y poniendo a bailar a quienes escuchan sus primeras notas.

La marimba es madera, ritmo y tradición; pero, sobre todo, es uno de los sonidos que le dan identidad a Chiapas.