Mario Bautista sorprendió al anunciar en redes sociales que se convertirá en papá a los 28 años y dejó a más de uno con el ojo cuadrado al presentar a su novia y gritar al mundo que están a la espera de su primer bebé. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el intérprete de “Brindo” publicó una serie de fotografías en las que posa con la rusa Karina Praitova.

En algunas de las imágenes, la pareja aparece abrazada, mientras que en otras, tocan el vientre de la modelo. Junto con la publicación, el cantante dedicó a su pareja un romántico mensaje en el que destaca que llegó a cambiarle la vida. “Llegaste para cambiar todos los esquemas, no me di cuenta de lo mucho que me hacías falta y que te necesitaba. Llegó el momento de escribir una nueva historia juntos. Te amo, @praitova”, publicó.

Aunque en el texto como tal no hace referencia a su paternidad, a través de los comentarios fue que Bautista confirmó la inminente llegada de su bebé. Sobre Karina Praitova se sabe que es originaria de Bielorrusia y modelo de profesión. “Belarrusa de corazón, mexicana por elección”, publicó la famosa en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, la joven llevaría alrededor de cuatro años viviendo en México y ha colaborado con reconocidas marcas de moda. No obstante, señala que su mayor éxito ha sido conquistar el corazón del cantante y darle su primer hijo.