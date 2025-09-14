Mario Bros. tendrá nueva película

Uno de los videojuegos más exitosos y favorito de millones de personas estará de nuevo en cines; volveremos a ver a Mario y a Luigi en la pantalla grande.

Después del éxito de su primer filme Super Mario Bros.: la película, estrenada hace poco más de dos años, la cuenta de Nintendo Latinoamérica compartió en X el primer vistazo de la secuela. En abril del 2023, Mario, Luigi y la princesa Peach lograron que ser la segunda película más taquillera del año con mil 360 millones de dólares de recaudación.

Hoy todos los rumores que circulaban alrededor de la secuela se confirmaron, el video de poco más de un minuto que compartió Nintendo Latinoamérica cuenta con casi 40 mil visualizaciones, en él podemos observar el mundo de Mario mientras él descansa tranquilo bajo un árbol, mientras seguimos a una mariposa que nos guía al espacio, confirmando el nombre de la segunda película Super Mario Galaxy: la película.

¿Cuándo se estrena?

Aunque aún no se saben detalles de la trama, probablemente contará la historia de Mario viajando por diferentes galaxias para recolectar Estrellas de Poder, para derrotar a alguien o salvar a la princesa Peach. En el mismo tráiler se anunció que la fecha de estreno será en el mes de abril del 2026.

La secuela volverá a estar a cargo de estudios Illumination, que fue responsable de exitosas películas como Minions, Sing, La vida secreta de tus mascotas, Mi villano favorito y todo el universo que las rodea.