Maripily gana La casa de los famosos

La modelo y presentadora puertorriqueña Maripily Rivera se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La casa de los famosos de Telemundo por lo que se llevó a casa el premio de 200 mil dólares. “Gracias a todos los que me apoyaron, no encuentro cómo agradecerles. Yo soy una mujer imparable porque a pesar de todas las estrategias, de todo lo que viví, de todas las situaciones fuertes nunca me detuve”, expresó la empresaria.

Durante una transmisión en vivo en sus redes sociales comentó que de esta experiencia se lleva tanto amigos, porque esto, dijo, fue un juego, pues quienes le hicieron daño, simplemente los perdonará y con el dinero obtenido una parte será para montar un gimnasio. “Nunca dejé de confiar en mí, ni en el público que me iba a salvar; no tuve miedo de decirles las cosas en la cara a la gente, me vieron tal como soy”, añadió quien tiene más de 1.8 millones de seguidores en Instagram.

El segundo lugar fue para el influencer Rodrigo Romeh, quien ganó la cantidad de 100 mil dólares; en la tercera posición se quedó Lupillo Rivera quien obtuvo 50 mil dólares. Mientras que la chef Alana Lliteras se quedó en cuarto lugar y Geraldine Bazán en la quinta posición, en este reality show de encierro que comenzó el 23 de enero pasado con la participación de 23 celebridades. “Nunca me imaginé llegar hasta este punto, ver a la gente, ya salir al mundo exterior, ver a mis papás, gracias a toda la gente que estuvo votando”, comentó Alana.

De inmediato que concluyó este programa, Telemundo anunció que para el 2025 tiene preparada una temporada llamada La casa de los famosos: all stars, cuya novedad será que volverán a participar figuras que perdieron en otras temporadas.