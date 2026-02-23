Marisela sufre percance

La cantante Marisela sufrió un percance vial durante la madrugada mientras se dirigía a Chiapas para presentarse en la Feria Huixtla 2026.

El equipo de la intérprete, conocida como la “Dama de Hierro”, informó lo ocurrido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. “Queremos informarles que el equipo de trabajo de la oficina de la cantante Marisela tuvo un accidente automovilístico”, señalaron.

En el mismo documento detallaron el estado de salud de la artista y su equipo: “Por fortuna, Marisela y las personas que la acompañan se encuentran bien y fueron atendidas para confirmar su estado de salud”.

Inicialmente, tras el incidente, se informó que la presentación programada para este viernes quedaba cancelada como medida preventiva. Sin embargo, horas más tarde, otro comunicado actualizó la información y confirmó que, luego de las revisiones médicas correspondientes, la cantante sí podría cumplir con su compromiso, aunque en una nueva fecha.