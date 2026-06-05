Marjane Satrapi y su legado de humanidad

La escritora, cineasta y dibujante Marjane Satrapi, conocida mundialmente por su novela gráfica Persépolis, dejó un importante legado artístico y humanista que trascendió las páginas de sus libros. A lo largo de su trayectoria, la autora defendió la empatía, la libertad y la dignidad humana como pilares fundamentales para construir una mejor sociedad.

Nacida en Rasht, Irán, en 1969, Satrapi vivió de cerca los cambios provocados por la Revolución Islámica, experiencias que posteriormente plasmó en Persépolis, una obra autobiográfica que narra su infancia, adolescencia y exilio. Con el paso de los años, se convirtió en una de las voces más influyentes de la literatura contemporánea y una firme defensora de los derechos humanos, especialmente de las mujeres iraníes.

Mensaje

En 2024, recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024, reconocimiento que aprovechó para compartir un mensaje centrado en la humanidad y la responsabilidad colectiva. Durante su discurso citó al poeta persa Saadi, recordando una de sus frases más conocidas: “Tú que eres indiferente al sufrimiento de los demás, no mereces llamarte humano”.

Para Satrapi, la empatía era la base de toda sociedad. Consideraba que los seres humanos solo pueden sobrevivir y prosperar cuando son capaces de convivir, comprenderse y apoyarse mutuamente. Sin embargo, también reconocía las contradicciones de la naturaleza humana, señalando que la misma humanidad que es capaz de crear belleza, arte y solidaridad también puede generar violencia, guerras e injusticias.

La autora defendía una educación basada no únicamente en el éxito económico o profesional, sino en valores como la ética, el civismo, la compasión y la bondad. En diversas ocasiones expresó que enseñar a los niños a memorizar conocimientos no era suficiente si no se les enseñaba también a ser personas más conscientes y solidarias.

Su obra y sus palabras reflejaron siempre una preocupación constante por la libertad, la igualdad y los derechos humanos. A través de sus libros, películas y conferencias, Satrapi invitó a reflexionar sobre el papel de cada individuo dentro de la sociedad y sobre la importancia de no permanecer indiferentes ante el sufrimiento ajeno.

Más allá de su legado artístico, Marjane Satrapi será recordada por su defensa del humanismo y por su firme convicción de que la empatía es una de las herramientas más poderosas para transformar el mundo. Su mensaje continúa vigente: una sociedad más justa comienza cuando las personas son capaces de reconocer el dolor de los demás como propio.