Marjorie de Sousa aseguró que desde hace años no recibe pensión de Julián Gil para su hijo Matías. La declaración responde a los reclamos del actor y de su esposa, Valeria Marín, quienes cuestionaron que ella se presente como madre soltera. “No recibo absolutamente nada, hace muchísimos años no recibo absolutamente nada”, sostuvo la actriz ante reporteros, después de la polémica por su entrevista en Despierta América transmitida el 18 de noviembre.

Entonces, De Sousa acudió al programa para promocionar la telenovela Infinito amor, pero habló de las dificultades de combinar su trabajo con la crianza del niño. “A veces, dejo de dormir para poder estar con mi hijo y poder cumplir como mamá”, contó.

Gil reaccionó en la publicación de Instagram del programa y reclamó que no le preguntaran a su expareja por qué él no puede convivir con Matías. “¿Por qué Julián no puede ver a Matías? Esa es la pregunta que todos deberían hacerle a ella”, escribió.

Marín también intervino y cuestionó que De Sousa hablara de criar sola al menor. “Ir con la bandera de madre ‘soltera’ es una falta de respeto a las verdaderas madres solteras; pensión hay”, dijo.

Declaraciones

Marjorie insistió en que sostiene al niño con su trabajo. “Ustedes son testigos de cómo me parto la madre. No sé qué historia les contaron a ustedes, pero mi historia es bien diferente a la que ustedes tienen”, recalcó. Gil reviró con un mensaje dirigido a Matías: “Mati, dile a mami que papá puede pasar tiempo contigo”.

Aunque en 2018 un juez fijó una pensión equivalente al 20 % de los ingresos del actor, no hay confirmación independiente de los pagos actuales.