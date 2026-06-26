Marjorie llama a Topos de México

La actriz Marjorie de Sousa utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente a los Topos de México, la reconocida brigada de rescate, solicitando apoyo para las labores de búsqueda y salvamento tras el doble terremoto que sacudió Venezuela este 24 de junio.

La intérprete compartió un mensaje de auxilio y se sumó al clamor de otros artistas venezolanos que han pedido ayuda internacional ante la emergencia.

En su cuenta de Instagram, Marjorie de Sousa reposteó el video de la actriz Laura Termini, donde ambas solicitaron la intervención de los Topos para asistir en las zonas devastadas. En la descripción, Marjorie escribió: “Ustedes, Topos de México, SOS por mi país, se los pedimos”.

El mensaje de Laura Termini

En el clip difundido por Marjorie, la actriz Laura Termini dirigió su mensaje directamente a la organización mexicana: “Este es el tipo de video que uno nunca quiere grabar. Es un video dedicado a la organización Los Topos en México. Ellos son una brigada de rescate especializada. Topos, si algunos de ustedes están escuchando este mensaje, por favor, necesitamos su ayuda en Venezuela, Caracas”.