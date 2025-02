El pasado 4 de febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos solicitó a todo el personal de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), desplegado en misiones internacionales, que regresara a su territorio, según informaron fuentes cercanas a ABC News.

Un empleado federal calificó la decisión como una evacuación inesperada de miles de trabajadores del servicio exterior, lo que obligó a las familias a desarraigarse con apenas unos días de antelación: los cónyuges dejaron sus empleos, los niños tuvieron que abandonar sus escuelas e incluso se reubicaron a las mascotas.

Por lo anterior, el actor Mark Ruffalo arremetió contra Elon Musk y aseguró que el magnate sudafricano tiene oscuros intereses económicos. “Elon Musk quiere su imperio en Marte. La razón por la que quiere cerrar Usaid es que quiere dinero de los contribuyentes para financiar y construir su imperio allí”, denunció. Aunado a ello, aseguró que el fundador de SpaceX tiene planes de colonizar dicho planeta. “Sé que eso suena loco, y lo es. Lo único que Elon me insistió cuando lo conocí fue que iba a ir a Marte y establecer allí una civilización”,señala.

En tanto, lamentó: “Dejó de ser un humanitario y un ‘buen tipo’ cuando se dio cuenta de que no había forma de llegar allí sin vaciar las arcas del gobierno, y no había forma de hacerlo sin detener la ayuda humanitaria aquí en los Estados Unidos y en el extranjero”. “No pierdas de vista la pelota. Cuando Elon recorta los costos es para su propio bolsillo y para el de nadie más. Es robar, eso es. Él ve esos billones como suyos. No como nuestros. Cree que está ‘salvando a la humanidad’ yendo a Marte”, añadió.

Finalmente, recalcó que “está claro que está acabando con la humanidad y la ayuda humanitaria para llegar allí. Somos el trampolín de Elon”.