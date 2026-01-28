Markitos rechaza señalamientos

El influencer Markitos Toys, hizo una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick, en la que rechazó señalamientos de lavado de dinero, extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de más de un año de rumores y acusaciones en su contra.

Durante el mensaje, el creador de contenido, originario de Culiacán, se refirió a los volantes anónimos que circularon en la ciudad, en los que él y varios integrantes de su familia fueron señalados como “lavadores de dinero” y presuntos colaboradores de una facción del Cártel de Sinaloa. Al respecto, afirmó: “Todo eso que se ha dicho de mí y de mi familia es falso, totalmente falso. Yo no soy eso”.

Castro Cárdenas señaló que en dichos volantes también se mencionó a políticos y a otras personas con acusaciones graves, las cuales negó de forma categórica. “Yo no tengo nada que ver con eso, nada. Ni torturas, ni asesinatos, ni secuestro”, externó en la transmisión.

Juntos pero no revueltos

El famoso reconoció haber tenido amistad con personas señaladas por las autoridades, como Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, pero aclaró que nunca existieron vínculos de negocio. “Si tú tienes un amigo y él tiene un problema, ¿ya tú también por ser amigo entras en ese problema? Se me hace muy mala onda”, expresó.

También habló de las agresiones que, aseguró, ha sufrido su familia en medio del clima de violencia en Sinaloa, entre ellas, el incendio de la casa de sus padres y el robo de una camioneta. “Me dio mucha tristeza, porque mi apá trabajó un chingo de años para dejar su casa bonita, como para que en segundos la dañaran”, lamentó.

Además, confirmó que él y su familia salieron del estado por motivos de seguridad tras recibir amenazas. “Que me llamen miedoso porque me salí de mi ciudad; si no me hubiera salido, ya no existiría”, dijo.