Marlene Calderón canta ante la pérdida

Han pasado más de 25 años desde que se dieron a conocer detalles de cómo operaba el clan Trevi-Andrade. En los albores del 2000, este caso se colocó como uno de los pasajes más oscuros en la historia del espectáculo mexicano.

Entre las víctimas está Marlene Calderón, quien a sus 46 años se hace escuchar a través del tema “Quién me alquila un paraíso”, dedicado a Orlando, su hijo menor, de 16 años, quien falleció víctima de un cáncer raro y agresivo.

“Hay días en los que no me quiero levantar, pero me repito ‘Orlando no me quiere ver tirada’. Esta canción es mi manera de decirle que sigo aquí, que lo amo, y que no se me olvida”, cuenta Marlene.

Orlando murió tras una breve, pero intensa lucha contra un adenocarcinoma que afectó su pleura, pulmón y bronquio izquierdo.

“Es una canción sentimental, que creo va a conectar con muchas personas que han perdido a un ser amado. En mi caso fue mi hijo, pero la pérdida es algo que compartimos muchos”, dice Calderón en entrevista.

Marlene prepara también el lanzamiento de “Catarsis”, el segundo sencillo de su próximo EP, que dedica a quienes han sido víctimas de abuso sexual. “‘Catarsis’ es mi historia, y la de muchas. Es una canción para las que callaron, para las que sobrevivimos, y estamos listas para gritar nuestra verdad”, dice.

Contra el legado del clan

El regreso de Marlene es artístico, pero también como activista; junto a Karla de la Cuesta y Aline Hernández creó la red de sororidad que nunca les dejaron construir. Juntas, se preparan para ofrecer una serie de conferencias en las que alzarán la voz contra los abusos y la trata de personas, compartiendo sus propias vivencias.

“Nadie era mala. Nos robaron hasta la posibilidad de ser amigas. La idea de las conferencias surgió de la convicción de que unidas somos más fuertes. Ellas tienen más experiencia en esto. Yo soy la novata, pero tengo mucho que aportar desde mi experiencia de vida, mi resiliencia, todo lo que he aprendido con la tanatología, y mis ganas de vivir a pesar de todo”, comenta la cantante.