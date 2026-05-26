Marlene Calderón habla de Trevi-Andrade

Marlene Calderón, sobreviviente del clan Trevi-Andrade (liderado por el productor Sergio Andrade y Gloria Trevi), habló en el podcast Criminalmente desde una perspectiva diferente: el control mental que ejercían sobre las chicas que privaron de su libertad.

Este día se libera en las plataformas de video la entrevista que el anfitrión Fermex le hizo a la exintegrante y en al que reveló las tácticas invisibles para quedar atrapada en sus sueños y habitar en la oscuridad. “Antes de que yo llegara existieron muchas, antes de que Gloria se hiciera famosa... ella era la que nos llevaba al matadero. Usaban ponernos en contra diciéndonos que nos podían quitar nuestro lugar”, dijo.

Recordó que, tras un evento, cuando tenía 13 años, pero le hicieron decir que cumplía 18, “ya estaba de corista, pero mi mamá me hablaba todos los días y llegamos a la Ciudad de México y Gloria me dijo ‘Marlene, tu mamá te va a echar a perder tu carrera, Sergio está harto de recibir llamadas de tu mamá, aquí ni una mamá puede entrar’”.

Así Marlene refirió que Gloria y Mari (Boquitas) hablaban con su mamá “con todo el encanto del mundo. Si algo tienen los psicópatas es un encanto y una manipulación”, dijo contundente.

Sufrimiento

En otro momento señaló, fue tal el control que, estando en España, entró con Katia a una tienda, donde se robaron unos chocolates porque literal “estábamos muertas de hambre”, pero al enterarse Mary, la otra joven después apareció golpeada. “Yo no delaté a Katia”, aseguró.

Al llegar a Brasil, indicó que lo suyo ya era un caso perdido. “Me levanté de la silla, hice ruido y eso ya era un castigo. Todo ya era un problema”, recordó sobre la violencia psicológica que vivieron.