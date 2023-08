A pesar de la lluvia de críticas hacia la ganadora de La casa de los famosos México, Wendy Guevara, ella comentó que se llevará de vacaciones a Marlon Colmenarez con todo pagado. Al modelo venezolano no lo han bajado de interesado, pese a que la influencer y él llevan años de amistad.

Ante los comentarios, y fiel a su estilo, Guevara respondió redes sociales. “Esas que me ponen que no (me lo lleve de vacaciones). Es mi vida, no mamen, yo puedo salir con quien yo quiera, pinches locas”, contestó la influencer, a quien varios tacharon de “malagradecida”.

La polémica creció cuando cibernautas exhibieron a Marlon coqueteando con Karely Ruiz, ya que le dejó corazones en una de sus fotografías. Sus fans consideran que la repentina aparición de Marlon en su vida, después de meses de no mostrar señales, tiene un “plan con maña”. “Amiga, date cuenta, le gustan las mujeres solo por su dinero”, expresó un usuario.