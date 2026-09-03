Marlon responde a Wendy

Marlon Colmenarez no se quedó callado y envió un mensaje a Wendy Guevara que, durante el último concierto de Rosalía en CDMX, confesó que, por amor, había obsequiado una camioneta del año y entregado el enganche para una casa, atenciones que el influencer ya confirmó que sí recibió, sin embargo, niega que hayan sostenido una relación amorosa.

Durante la estancia de Wendy en La casa de los famosos México, donde participó y ganó, solía relatar el vínculo tan estrecho que lo unía a un joven, cuyo nombre era Marlon. De hecho, en una de las ocasiones que llevaron a cabo la dinámica “Congelados”, fue él quien entró a la casa para entregar un ramo de flores y, entre otras cosas, le dijo que la amaba. “Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti, que te amo muchísimo, que no sabes cuánto te extraño, te amo muchísimo, de verdad, estoy tan orgulloso de ti, quisiera ser como tú cuando crezca, de verdad, no te muevas, voy a acercarme a darte un abrazo y un beso, quiero decirte que te extraño mucho y te amo mucho, te amo con mi vida, tú sabes que te estoy esperando afuera”, dijo en aquel momento.

Sin embargo, al poco tiempo de que Wendy salió de la casa, dio a conocer que había roto su vínculo con Marlon, detallando que, durante el tiempo que compartieron, le había obsequiado una camioneta, lo que, en su momento, causó gran controversia y la indignación de Colmenarez.

Confesionario

Ahora, luego de tres años de esos acontecimientos, Wendy avivó la situación que atravesó cuando se relacionaba con Marlon, esto a propósito de la invitación que Rosalía le hizo para participar en su Confesionario, durante el último de cinco conciertos que ofreció en el Palacio de los Deportes.

Ahí, Wendy hizo referencia a los regalos, de gran valor económico, que hizo en el pasado a exparejas, por lo que volvió a hablar de la tan recordada camioneta, pero no solo eso, sino que ahondó, afirmando que también dio el enganche para una casa que no es suya.

“He puesto mi amor en personas equivocadas, he comprado una camioneta del año, pagado el enganche de una casa, quiero contar esto que nunca lo he dicho antes, por darle gusto a un hombre que yo sabía que no me amaba, me quería pero no me amaba”, expresó.

Al día siguiente, domingo —30 de agosto—, Marlon hizo una transmisión, desde Panamá, en donde se encuentra actualmente, para mostrar su hartazgo de que Wendy vuelva a mencionarlo, afirmando que, a diferencia de lo que Guevara dijo después, asegurando que no se refería a una persona en específico, en realidad solo estaba hablando de él.

“Gente, la verdad, qué obsesión, qué obsesión, yo le dejé de hablar a esta persona hace tres años y siempre ha encontrado la manera de perjudicarme, de lanzarme indirectas y todo. Ustedes van a decir ‘no dijo nombres’. Es muy obvio el mensaje y para quién. ¿A quién quieres engañar al victimizarte? Solo hablaste de mí, de más nadie porque, sí, me regalaste una camioneta, me la regalaste, no te la robé, para nada, no falsifiqué tu firma, como una vez dijiste y nunca saliste a desmentirlo. Me diste el inicial para una casa, sí... pero lo hiciste tú, porque quisiste pues”, señaló.

También negó que, durante el tiempo que fueron cercanos, él le haya demostrado un interés amoroso, revelando detalles íntimos de cómo se relacionaban, afirmando que nunca sostuvieron una dinámica sexual. “Yo nunca te dije ‘vamos a ser novios’, nunca tuvimos relaciones íntimas, como para decir que te enculaste. Nunca fuimos novios, nunca te dije que éramos novios, nunca te hablé de amor”, expresó.

Además, señaló que, podía comenzar a hablar de Wendy y situaciones que, al su parecer, no eran correctas y que, de darlas a conocer, supondrían un escándalo para la influencer.