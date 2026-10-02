Maroon 5 regresó a la CDMX

Maroon 5 empezó las celebraciones por el Día de Muertos en la Ciudad de México, que aunque es el 2 de noviembre, desde octubre comienza la nostalgia por aquellos que se han adelantado.

Los estadounidenses regresaron a la capital del país luego de cuatro años de ausencia para presentar su Love is like your en el Estadio Alfredo Harp Helú frente a 12 mil 963 personas.

Con “Memories” fue que Adam Levine habló de las personas que hemos perdido y como esta canción pasó de ser una de las más tristes de su repertorio a una de las que más aprecia por la conexión que le da con el público.

“Es una canción triste y inspiradora, me gusta verla como una fiesta celebrando a la persona, a la gente que ya no tenemos con nosotros, lo genial de esta canción es que cada persona del mundo, todos, compartimos una cosa en común, hemos perdido a alguien”, dijo.

Se suman a la tradición

El vocalista de la agrupación compartió que uno de sus momentos favoritos en los conciertos es tocar este tema y ver los ojos de sus fans, lo que esta noche no fue diferente y se acompañó de una especie de ofrenda con fotografías en las pantallas del recinto.

“Es bueno saber que la canción ha tomado un significado diferente para cada persona, es una cosa hermosa para mí, para la banda miro hacia el público y veo a la gente mirándome quizás llorando, una conexión que es realmente hermosa, hay muchas canciones geniales como esta. Pero esta, esta es nuestra canción”, complementó.

El show contó también con grandes éxitos de los inicios de Maroon 5, como “She will be love”, en la que Levine aprovechó para agradecer a los mexicanos por el amor que siempre le han brindado.