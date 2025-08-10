Nacida en Valencia, Marta Ortiz empezó su carrera como modelo con apenas 15 años, cuando se alzaba con el primer puesto durante un concurso que organizaba El Corte Inglés durante la Valencia Fashion Week.

Poco después comenzó a desfilar en las pasarelas más importantes del mundo: París, Londres, Milán y Nueva York. Además de haber sido musa de Vivienne Westwood, ha recorrido las pasarelas internacionales junto a las grandes firmas de la industria como Chanel, Elie Saab, Costume National, Reem Acra, Antonio Berardi y un larguísimo etcétera. “Desde que tengo uso de razón he querido ser modelo”, declaraba la modelo una ocasión. “Me pasaba horas viendo a Naomi, Linda, Cindy y demás desfilar, y cuando ponían publicidad me iba corriendo al pasillo de casa y ensayaba”.

Origen de su éxito

En 2016 se convirtió en la protagonista de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, donde fue reconocida con el Premio L’Oréal a la mejor modelo y sacrificó parte de su adolescencia por este mundo, que a pesar de resultar en muchas ocasiones muy duro también le ha proporcionado muchas alegrías como tener la oportunidad de conocer gente y lugares increíbles.

Ha vivido en Nueva York, Tokio, Milán y París. Tuvo que separarse antes de lo esperado de sus padres, quienes a pesar de dedicarse a la medicina, siempre apoyaron la decisión de su hija de decantarse por un mundo tan complejo como la moda. “Mis padres siempre me han alentado y apoyado a dedicarme a aquello que me apasiona”, afirma.

Representada por Line-Up España, Supreme París y Ciudad de Nueva York y Elite Milán, es una modelo que ha desfilado para Loewe, Issey Miyake, Vivienne Westwood, Zuhair Murad, Elie Saab, Chanel y más.

Marta, que ha desfilado para Karl Lagerfeld en el Grand Palais, y también ha sido imagen de Cartier, se ha caracterizado por ser capaz de reinventar cualquier conjunto sin perder ni un ápice de la elegancia y la sofisticación que la caracterizan y por la que se ha ganado un gran ejército de fans que adoran cada uno de sus estilismos.

Sus opiniones sirven como altavoz para una generación que cree en el cambio a golpe de clic. Y lo sorprendente es que todavía le invade la emoción cuando cuenta cómo era tratar con Westwood en las distancias cortas.

Embajadora del “ecolujo”

Pese a que su ascenso en el modelaje le impidió continuar con sus estudios de Protocolo y Organización de Eventos en la Universidad Europea y luego en la Camilo José Cela, Marta ha sabido desenvolverse muy bien en el mundo empresarial y durante la pandemia de covid-19 dio forma a una idea que hacía tres años que le rondaba la cabeza: la creación de una tienda virtual de ropa de lujo de segunda mano a la que bautizó con el nombre de Matiz y con la que la modelo pretende minimizar los daños medioambientales de la que es una de las industrias más contaminantes del planeta.

Actualmente, Marta, quien mantiene una relación con el empresario jerezano Mario Carranza, vive en Madrid, concretamente en una casa situada en el barrio de las Salesas y que ella misma ha bautizado como Oasis, muy cerca de sus hermanas menores, Paula y Sofía.