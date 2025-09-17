Martha despide su soltería

Rodeada de la calidez, el cariño y la alegría de sus seres más queridos, Martha vivió una despedida de soltera que quedará grabada para siempre en su memoria y en la de todas sus invitadas. Desde el primer momento, la energía fue contagiosa. Las asistentes se encargaron de que la futura novia se sintiera la verdadera protagonista de una noche mágica. La velada estuvo llena de sorpresas, juegos divertidos y brindis que hicieron memorable la ocasión