Martha Graham brilla de nuevo

La Compañía de Danza Martha Graham volvió a México después de 45 años de no presentarse en el país. Y lo hizo con un repertorio formado por “Dark Meadow Suite” (2016), “Lamentation” (1930), “We the people” (2024) y “Chronicle” (1936), piezas emblemáticas de Graham, reinterpretadas o que dialogan con sus inquietudes estéticas, como lo hace “We the people”, de Jamar Roberts.

El programa “Martha Graham 100 años. La danza que transformó el siglo XX” es una muestra del legado de una de las principales bailarinas y coreógrafas del siglo.

Antes de iniciar la función, la directora artística de la compañía, Janet Eilber, agradeció a las instituciones y personas que hicieron posible la presentación con sus dos funciones en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes (16:00 y 20:00 horas).

“Estamos orgullosos de ser la compañía de danza más antigua de los Estados Unidos y de tener muchas conexiones con México. Martha Graham fue conocida como una de las grandes mentes creativas del siglo XX, porque revolucionó la danza mundial”, dijo Eilber.

Programa

La primera obra fue “Dark Meadow Suite”, en la que es visible —señaló Eilber— el amor de Graham por los rituales de las comunidades nativas del sur de Estados Unidos. Cuando recordó que Carlos Chávez compuso la música de esta obra, el entusiasmo del público despertó.

Siguió en el programa “Lamentation”, pieza breve y catártica donde la vestimenta de la solista —tela, faldón, túnica— ciñe el movimiento y su carácter desgarrado. Una obra que surgió “cuando Graham luchaba por encontrar un estilo de movimiento que expresara la emoción humana con autenticidad”. La tercera obra fue “We the people”, con su marcado carácter colectivo: “El poder de la gente para unirse”.

“Chronicle”, que reflexiona sobre la guerra y la rebelión contra los opresores, cerró el programa. En sus tres partes (“Spectre 1914”, “Steps in the street” y “Prelude to action”) destaca el uso del color en la escenografía, los tránsitos del rojo al azul, la exploración de las figuras en el espacio y su dramatismo.