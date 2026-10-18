Martin Garrix toca en taquería

La vida nocturna y gastronómica de la Ciudad de México registró un acontecimiento inesperado la noche del 15 de octubre de 2026. Martin Garrix, uno de los referentes más influyentes de la música electrónica a nivel internacional, decidió cambiar los escenarios multitudinarios por la barra de un establecimiento de alimentos en la capital del país.

El productor musical sorprendió a decenas de transeúntes y seguidores al ofrecer una presentación improvisada y totalmente gratuita que rápidamente se volvió tendencia.

¿Dónde ocurrió?

El escenario elegido para este concierto relámpago fue la sucursal de Tacos Atarantados situada en la colonia Roma Norte, una zona emblemática por su oferta cultural y culinaria dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Este establecimiento gastronómico se distingue por su concepto urbano y moderno de taquería regiomontana, caracterizado por su iluminación llamativa, estéticas contemporáneas y una constante afluencia de jóvenes.

De acuerdo con información sobre el lugar, disponible en portales especializados en gastronomía urbana, el espacio combina la tradición de los tacos al pastor, chicharrón y árabes con un ambiente festivo.

En esta ocasión, la barra de preparación y las mesas habituales sirvieron de cabina improvisada para que el artista conectara de cerca con el público local.

¿Cómo estuvo la fiesta?

Antes de los conciertos programados en el Palacio de los Deportes, el DJ neerlandés montó un equipo de sonido básico en el inmueble y comenzó a interpretar varios de sus temas más emblemáticos, entre los que destacó su éxito global “Animals”.

La mezcla de música electrónica dentro de una taquería provocó una convocatoria inmediata que llenó por completo el local e hizo que cientos de personas formaran filas en las aceras exteriores para alcanzar a presenciar el espectáculo.