Martin Scorsese presta su voz

Después de siete años sin una película de Star Wars en cartelera, la saga regresa con The Mandalorian & Grogu, producción que lleva nuevamente a la acción al actor Pedro Pascal como Din Djarin y al popular Grogu, conocido por los fans como “Baby Yoda”.

La cinta incluye algunas sorpresas entre su elenco. Figuras como Jeremy Allen White y el cineasta Martin Scorsese participan prestando su voz a personajes dentro de la galaxia.

¿Qué personaje interpreta Scorsese?

Durante la primera parte de la historia, Din Djarin y Grogu llegan al planeta Shakari, mientras siguen una misión relacionada con información clave. Ahí conocen a un comerciante y cocinero alienígena cuya voz pertenece a Martin Scorsese.

El personaje pertenece a la especie Ardennian, reconocible por sus cuatro brazos, y termina guiando a los protagonistas hacia Rotta the Hutt, personaje interpretado por Jeremy Allen White y pieza importante dentro de la misión.

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

La historia ocurre después de la caída del Imperio y sigue a Din Djarin y Grogu mientras emprenden una nueva misión para la Nueva República. En esta ocasión, ambos intentarán rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, enfrentándose a enemigos, traiciones y amenazas que continúan presentes en la galaxia.

La cinta amplía los acontecimientos vistos en la serie de Disney Plus y profundiza la relación entre el mandaloriano y Grogu.

La taquilla de la nueva película

Desde su estreno mundial, el pasado 21 de mayo, The Mandalorian & Grogu ha logrado recaudar alrededor de 63 millones de dólares, marcando el regreso de Star Wars a las salas de cine y reuniendo nuevamente a los seguidores de la saga creada por George Lucas.