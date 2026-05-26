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Martin Scorsese presta su voz

Mayo 26 del 2026
Martin Scorsese presta su voz

Después de siete años sin una película de Star Wars en cartelera, la saga regresa con The Mandalorian & Grogu, producción que lleva nuevamente a la acción al actor Pedro Pascal como Din Djarin y al popular Grogu, conocido por los fans como “Baby Yoda”.

La cinta incluye algunas sorpresas entre su elenco. Figuras como Jeremy Allen White y el cineasta Martin Scorsese participan prestando su voz a personajes dentro de la galaxia.

¿Qué personaje interpreta Scorsese?

Durante la primera parte de la historia, Din Djarin y Grogu llegan al planeta Shakari, mientras siguen una misión relacionada con información clave. Ahí conocen a un comerciante y cocinero alienígena cuya voz pertenece a Martin Scorsese.

El personaje pertenece a la especie Ardennian, reconocible por sus cuatro brazos, y termina guiando a los protagonistas hacia Rotta the Hutt, personaje interpretado por Jeremy Allen White y pieza importante dentro de la misión.

¿De qué trata The Mandalorian & Grogu?

La historia ocurre después de la caída del Imperio y sigue a Din Djarin y Grogu mientras emprenden una nueva misión para la Nueva República. En esta ocasión, ambos intentarán rescatar a Rotta, hijo de Jabba the Hutt, enfrentándose a enemigos, traiciones y amenazas que continúan presentes en la galaxia.

La cinta amplía los acontecimientos vistos en la serie de Disney Plus y profundiza la relación entre el mandaloriano y Grogu.

La taquilla de la nueva película

Desde su estreno mundial, el pasado 21 de mayo, The Mandalorian & Grogu ha logrado recaudar alrededor de 63 millones de dólares, marcando el regreso de Star Wars a las salas de cine y reuniendo nuevamente a los seguidores de la saga creada por George Lucas.

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