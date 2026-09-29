Martin y Sampaio arman show

Ricky Martin y Pedro Sampaio llevaron la música latina al terreno del Maracaná durante el primer partido de temporada regular de la NFL celebrado en Río de Janeiro.

El puertorriqueño y el dj brasileño protagonizaron el espectáculo de medio tiempo ante los aficionados que ocuparon las tribunas del histórico estadio, en una presentación de aproximadamente ocho minutos que combinó algunos de los temas más conocidos de ambos artistas con el estreno en vivo de su colaboración “Pikito Pikito”.

El brasileño fue el primero en aparecer sobre el campo con “Sequência Feiticeira”. Después llegó Martin, quien recurrió a “Livin’ la Vida Loca”, uno de los temas que marcaron su salto al mercado internacional a finales de los años 90.

La producción también contó con bailarines y la participación de las porristas de los Cowboys. Para preparar su espectáculo, Sampaio trabajó con la coreógrafa Parris Goebel, quien ha participado en montajes de gran formato como el espectáculo de Rihanna en el Super Bowl LVII.

Antes del inicio del partido, la música brasileña también tuvo presencia con Péricles, encargado de interpretar el himno nacional de Brasil.

Sampaio de 28 años se convirtió además en otro representante brasileño dentro de los espectáculos que acompañan la llegada de la NFL al país. En 2024, durante el primer partido de temporada regular celebrado en Brasil, Anitta encabezó el medio tiempo en São Paulo, mientras que Karol G tomó el escenario en la edición de 2025.

México tendrá su propio show

La presentación de Ricky Martin y Pedro Sampaio forma parte de una apuesta más amplia de la NFL para acompañar sus partidos internacionales con espectáculos musicales. Para la temporada 2026, la liga programó siete shows de medio tiempo en siete países y cuatro continentes.

México tendrá su turno el próximo 22 de noviembre, cuando la NFL regrese a la capital mexicana con el partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers en el Estadio Banorte. El espectáculo de medio tiempo estará encabezado por The Warning, banda regiomontana integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal.

El encuentro entre Vikings y 49ers está programado para las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y marcará el regreso de un partido de temporada regular de la liga a la ciudad después de la edición de 2022.