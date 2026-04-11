Martínez Bucio acude a la Berlinale

La “culpa” de que El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja) haya ganado en Berlín y ahora haya comenzado la cuenta regresiva para su llegada a cines, la tuvo Alonso Ruizpalacios.

Eso dice el realizador Ernesto Martínez Bucio, quien como estudiante se sentía incómodo al haber dirigido niños en un trabajo escolar, pero para su ópera prima decidió contar una historia con cinco infantes, entre niños y niñas.

Ruizpalacios es el director de Güeros, Andor y La cocina, pero fue quien le recomendó a Martínez Bucio colocarse en situaciones incómodas para dirigir.

“Me había pasado que con niños no lo había pasado bien y resulta que cuando la hice, fue lo más cómodo posible; lo más que se debe tener es paciencia para desarrollar los vínculos y no es difícil, porque los niños son generosos”, comenta Martínez Bucio.

¿De qué trata?

El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), ganadora en la Berlinale 2025, aborda el caso de cinco hermanos, de entre siete y los 14 años de edad, interpretados por niños de dichas edades, que se quedan solos en casa con una abuela esquizofrénica que está segura de que desde afuera quieren destruir su casa.

La cinta, que también ganó el Premio del Púbico en el festival de Polonia, llegará a salas comerciales mexicanas el próximo día 23.

Mariapau Bravo Aviña, Rafael Nieto Martínez, Regina Alejandra, Donovan Said y Laura Uribe Rojas fueron los niños elegidos para el elenco. La experimentada Carmen Ramos completa el reparto. “La primera vez que fuimos a un ensayo en la casa dije wow, cada uno tenía sus cuartos, sus peluches, cosas para cada quien”, recuerda Laura.

Karen Plata es la escritora de la historia que producen Gabriela Gavica y Carlos Hernández. “No es un ‘coming of age’ (historias que muestran la transición a la adultez) y no hay un protagonista único, sino que se construyó de manera coral, no era seguir el camino de héroe, sino contar varios puntos de vista. Por ejemplo, una de ellas quieres ser bailarina, pero también papa (de la Iglesia católica), es verlos como tal”, dijo en su momento Martínez Bucio.