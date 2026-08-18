Marvel celebra 65 años de Spider-Man

Spider-Man cumple 65 años, pero Peter Parker todavía tiene mucho que contar. El héroe arácnido sigue encontrando nuevas historias para conquistar a nuevas generaciones, y así lo demostró Marvel durante la D23, evento organizado por Disney en el que se presentan sus próximos proyectos cinematográficos y se comparten actualizaciones de sus franquicias.

Durante un panel de celebración Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, además del escritor Jeff Trammell y Jacob Batalon, quien interpreta a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker en el Universo Cinematográfico desde Spider-Man: homecoming (2017), reflexionaron sobre la popularidad del personaje. “Estamos dispuestos a seguir la historia donde sea. Creo que todos trabajamos con gente increíble que crea cosas maravillosas”, dijo Batalon.

Aunque Tom Holland no estuvo presente, sí envió un mensaje a los fans a través de un video, en el que expresó que interpretar al superhéroe es un sueño para él.

Sorpresas

Entre los anuncios realizados durante el panel se encuentra el cómic The Amazing Spider-Man #1000, que llegará en septiembre con nuevas historias y estará acompañado por entrevistas con Holland y Destin Daniel Cretton, director de Spider-Man: brand new day.

La nueva entrega también marcará el debut de Noah Hawley como guionista. Marvel además presentó un adelanto de la segunda temporada de Your friendly neighborhood Spider-Man, producción de Disney Plus.