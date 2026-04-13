Marvel’s Wolverine está cerca

Tras un largo periodo marcado por retrasos, filtraciones y una notable incertidumbre sobre su estado actual, el proyecto de Insomniac Games finalmente ha concretado su llegada a las tiendas.

La noticia se confirmó a través de una publicación oficial en X, señalando que el próximo martes 15 de septiembre los jugadores podrán disfrutar de lo nuevo del estudio responsable de Spider-Man. Esta entrega promete una experiencia cruda y directa de la mano de Wolverine, reconocido históricamente como uno de los personajes más sangrientos y viscerales del universo Marvel.

Con este anuncio, el calendario de lanzamientos de Sony para 2026 gana un pilar fundamental, despejando las dudas sobre el proceso de producción y reafirmando el compromiso del estudio por entregar una de las aventuras más ambiciosas de la generación.

¿Qué se sabe?

Más allá de su anuncio y los nuevos materiales mostrados en 2025, el título apunta a una aventura sangrienta acompañado del gameplay frenético típico de la desarrolladora. Recordamos que son los mismos de Marvel’s Spider-Man, por lo que se garantiza un sistema de combos y sensación jugable gratificante.

Desde su anuncio en 2021, este título no se había vuelvo a ver más allá de las filtraciones que sufrió Insomniac Games a finales de 2023. Esto ocasionó que el juego estuviera ausente en varios eventos de videojuegos como Summer Games Fest, Games Awards, y State of Play. Sin embargo, a pesar de los contratiempo de la desarrolladora, la desarrolladora se comprometió a traer su título y sin retraso para este 2026.

En cuanto a Marvel’s Wolverine, estamos ante un título sangriento y que va acorde con la personalidad de Logan, un personaje agresivo y que no se medirá frente a los enemigos que tenga enfrente, desatando todo un combo de ataques, con efectos de sangres y destrucción del escenario en tiempo real, algo que ya se ha visto en los cortos gameplays compartidos. Finalmente la fecha recién anunciada de Marvel’s Wolverine queda para el 15 de septiembre de 2026 para Playstation 5.