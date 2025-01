Maryfer Centeno conocida en la farándula mexicana como “la grafóloga de las estrellas”, negó que forme parte o sea la líder del llamado “grafocartel”, como afirma el “youtuber” Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor.

“El ‘grafocartel’ no existe. En la Fiscalía no hay peritos grafólogos, eso es a petición de parte los abogados y ello son los que eligen. El Boletín Judicial de la Federación tiene una lista de peritos, son personas que pasaron un examen, por eso están en esa lista. Yo no soy parte de un ‘grafocartel’”, recalcó Maryfer.

Sobre el litigio que mantiene con Mr. Doctor, enfatizó la grafóloga que si se cayeron los primeros intentos de conciliación no fue por su decisión. “Nunca se le pidió a Octavio que dijera que la grafología es una ciencia, porque ese no es el motivo del problema. La conciliación es una posibilidad que ahí está, cuando tenga la disposición de hablar y de dejar de violentarme, pues con mucho gusto hablamos o seguiremos en los juzgados”, indicó.

A pregunta expresa sobre si no le ganó el ego al demandar a Octavio, ella reaccionó enfática: “Se acostumbró en México a ignorar los ataques verbales. Me parece que, justamente, tal y como lo han dicho: calladitas no nos vemos mejor. Solo ejercí mi derecho a defenderme, cuando alguien te dice ‘perra’ y ‘te voy a enseñar mi ese’, ¿por qué eso le puede pasar a una persona pública?”.

Ante la presunta rapidez con la que escaló el caso y se avanzó en el proceso legal, el médico Octavio Arroyo se lanzó contra la Fiscalía de la Ciudad de México, acusándola de “judicializar rápido las denuncias”, lo que Maryfer también negó.