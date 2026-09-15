Más de 50 compañías a escena

La Secretaría de Cultura del gobierno de México, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (Sistema Creación), da a conocer los resultados de la convocatoria México en Escena–Grupos Artísticos (MEGA) 2026, en la que fueron seleccionados 56 proyectos de grupos de artes escénicas en seis áreas: Circo, Danza, Interdisciplina escénica, Música, Ópera y Teatro.

El programa, que existe desde 2004 y adoptó su nombre actual en 2021, está dirigido a agrupaciones que cuenten con al menos cinco años de trayectoria ininterrumpida, con elenco estable, constituidas como persona moral, con sede en México.

“México en Escena permite sostener el trabajo de compañías con trayectoria y dar continuidad a sus procesos de creación. En esta edición, seis de cada diez apoyos llegan a agrupaciones de 18 entidades fuera de la Ciudad de México, lo que amplía las oportunidades para las artes escénicas en distintas regiones del país. Queremos que los recursos públicos acompañen proyectos sólidos, fortalezcan a las comunidades artísticas y permitan que su trabajo siga creciendo y encontrando nuevos públicos”, señaló la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

Grupos

De las 56 compañías seleccionadas, 33 (59 por ciento) provienen de 18 entidades distintas a la Ciudad de México. Las Comisiones de Selección del MEGA 2026 estuvieron integradas por 17 especialistas en las disciplinas de la convocatoria, ocho mujeres y nueve hombres, quienes participan en la vertiente por primera vez.

La renovación del jurado es una constante en la vertiente, ya que de la totalidad de las personas que integran las comisiones en la presente emisión casi ninguna había participado en dicha labor, lo que asegura que cada edición sea evaluada desde perspectivas distintas y se aporten elementos enriquecedores de cada especialidad.

Los proyectos seleccionados iniciarán actividades en diciembre de 2026 y desarrollarán sus propuestas hasta por dos años, previa evaluación de resultados del primero. La lista completa está disponible en el sitio oficial del Sistema Creación (sistemacreacion.cultura.gob.mx).