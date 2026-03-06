Más de un año sin Liam Payne

No era solo un compañero de banda: para Harry Styles, Liam Payne era alguien con quien compartía una conexión única. A más de un año del repentino fallecimiento de Payne, el intérprete de “Watermelon sugar” se sinceró sobre el impacto que tuvo la pérdida en su vida y cómo enfrenta los días posteriores.

Durante una entrevista con Apple Music, Styles expresó con sinceridad que incluso hablar del tema sigue siendo difícil: “La idea de hablar de ello me hace sentir que lucho un poco con eso”.

Harry no solo tuvo que afrontar su dolor personal, sino también la presión de expresar públicamente sus emociones, como si otros quisieran compartir su duelo. “Es tan difícil perder a un amigo. Es difícil perder a cualquier amigo, pero es especialmente difícil perder a un amigo que es tan parecido a ti en muchos aspectos”, compartió.

La tragedia

Liam falleció en octubre de 2024, luego de caer del balcón de su habitación en el Casa Sur Palermo Hotel en Buenos Aires, Argentina, a los 31 años.

La caída le provocó múltiples traumatismos, incluyendo fractura de cráneo y hemorragias internas y externas. Además, tenía varias drogas en su sistema, como cocaína, crack y un nivel de alcohol superior al límite legal; se conocía que el cantante había luchado durante años contra la adicción.

A raíz de esta experiencia, Styles también reflexionó sobre su propia vida. “Creo que la mejor manera de honrar a tus amigos que fallecen es viviendo tu vida al máximo”, dijo. Payne era una persona muy especial, agregó, y fue realmente triste despedirse de alguien con el “corazón más amable”.

Reacciones de la banda

Tras el lamentable suceso, los fanáticos estuvieron muy atentos a las reacciones de los integrantes de One Direction, en medio de los rumores sobre la relación complicada que Liam mantenía con Zayn Malik e incluso con Styles.

Un mes después del fallecimiento, y debido a la dificultad de trasladar el cuerpo de Liam desde Argentina, Malik, Niall Horan, Harry y Louis Tomlinson se reunieron en las afueras de Londres para rendirle homenaje.

En febrero, un tribunal desestimó los cargos por homicidio involuntario contra tres de las cinco personas vinculadas a la caída de Payne, mientras que Ezequiel Pereyra y Braian Paiz, acusados de venderle cocaína, siguen esperando juicio.