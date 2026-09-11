Más dinero para Cultura en 2027

“No piensan hacer más de lo que ya se hizo en el año que está corriendo”, dice Carlos Villaseñor, analista y especialista de políticas culturales, tras analizar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027.

En el ramo 48, es decir, lo que concierne a Secretaría de Cultura, se propone que cuente con un presupuesto de 15 mil 858 millones 693 mil pesos. Esta cifra es ligeramente superior al presupuesto con el que cuenta la dependencia para el año que corre, que es de 15 mil 82 millones 889 mil 146 pesos.

Sin embargo, el PPEF no considera la inflación anual, que hasta agosto iba en 3.26 %, lo que significa que la cifra real de presupuesto es menor a lo que se presenta en el documento. “El incremento que se otorga prácticamente cubre el diferencial de la inflación”, comenta Carlos Villaseñor en entrevista.

Repartición

En el Proyecto se plantea que para 2027, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) cuente con 5 mil 603 millones 462 mil 994 pesos de presupuesto, apenas 52 millones 47 mil pesos más de lo que recibió para 2026, que fueron 5 mil 551 millones 415 mil 60 pesos. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fue otro órgano cuyo aumento fue escaso, pues se contempla que reciba el otro año 4 mil 939 millones 635 mil 762 pesos, presupuesto muy similar a los 4 mil 928 millones 530 mil 411 pesos.

“Instituciones tan importantes básicamente no tienen incremento, los aumentos que se proponen ni siquiera cubren la inflación, su incremento no llega ni al 1 %”, añade el especialista.

En esta propuesta de Presupuesto debutan direcciones como la de Circuitos y Festivales, que recibiría 452 millones 405 mil 371 pesos, pero también faltan, como la de Acción Territorial y Promoción Comunitaria.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación y Tecnología (Secihti) aumentaría su presupuesto a 42 mil 217 mdp, 4 mil 856 millones más que 2026.